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Ирина Роднина: «У Баха без конца меняется мнение. За ним двигаться, как за флигелем, нельзя»

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала слова главы МОК Томаса Баха о продлении санкций в отношении российских спортсменов.

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