Книги, которые хочется разглядывать: почему так важны иллюстрации

Пять любимых иллюстраторов детских книг «Художник не просто изображает написанное, а словно продолжает рассказ» Александра Давыдова обозреватель «Татар-информа» Почему некоторые детские книги хочется перечитывать снова и снова? Часто ответ – в иллюстрациях.
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