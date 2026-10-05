Книги, которые хочется разглядывать: почему так важны иллюстрации

Пять любимых иллюстраторов детских книг «Художник не просто изображает написанное, а словно продолжает рассказ» Александра Давыдова обозреватель «Татар-информа» Почему некоторые детские книги хочется перечитывать снова и снова? Часто ответ – в иллюстрациях.