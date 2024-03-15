5 книг о брендинге

«Метод Getbrand. Как начать продавать больше, создав свой сильный бренд: пошаговая инструкция», Андрей Горнов Полезная теория и очень много практики — так можно кратко описать книгу Андрея Горнова, эксперта потребительского брендинга и гендиректора компании Getbrand.