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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брэдли Бил о Майке Буденхольцере: «Уровень ответственности в команде по сравнению с прошлым сезоном стал другим»

«У тренера свой взгляд на вещи, но одновременно он открыт для всего. Он слушает, что мы говорим, ему важна эта обратная связь, наше мнение о том, как все может работать, ему не все равно на это.

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