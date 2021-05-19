Сбербанк приглашает предпринимателей на бизнес-форум "СБЕР Бизнес | Live"

Сбербанк приглашает предпринимателей на бизнес-форум "СБЕР Бизнес | Live"

27 мая в 12.00 (время хабаровское) на платформе sberbusiness.live состоится открытие онлайн-форума для предпринимателей "СБЕР Бизнес | Live" "Перезагрузка бизнеса" (16+).

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