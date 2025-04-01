Экипаж Ка-52 нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье

Также была поражена бронетехника противника Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М ударил по личному составу и бронированной военной технике украинской армии, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии