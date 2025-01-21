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Царьград

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Apple под следствием в Бельгии: подозрения в связях с "кровавыми минералами"

Apple под следствием в Бельгии: подозрения в связях с "кровавыми минералами"

В Бельгии начато расследование против Apple из-за подозрений в закупке "кровавых минералов" из шахт востока Демократической Республики Конго, контролируемых боевиками.

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