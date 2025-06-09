Волонтёры школы в Бутырском собрали гуманитарную помощь для ветеранов войны

О волонтерском движении в школе №1236 имени С.В. Милашенкова в Бутырском районе рассказала мама братьев Туполевых, учеников 3 «Е» класса, Татьяна Александровна, слова которой цитируют на сайте учебного заведения.
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