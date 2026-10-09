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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жамнов о 2:0 «Спартака» с «Сочи»: «Второй матч против одной команды всегда тяжелее. Ребята – молодцы, дали вратарю сыграть на ноль»

Главный тренер « Спартака » Алексей Жамнов высказался после победы над « Сочи » (2:0) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

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