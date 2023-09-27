Сессия публичного тестирования XDefiant назначена на 28 сентября и открыта для в...

Сессия публичного тестирования XDefiant назначена на 28 сентября и открыта для всех ПК-геймеровХотя дата выпуска XDefiant до сих пор неизвестна, те, кто хочет поиграть в игру раньше, смогут сделать это позже на этой неделе.
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