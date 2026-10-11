Украина: Троллейбусное и трамвайное движение было временно приостановлено в Деснянском, Оболонском, Подольском и Шевченковском районах Киева с вечера из-за продолжающихся отключений электроэнергии после российских авиаударов по ТЭЦ-6.
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