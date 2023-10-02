8 фильмов ужасов, в которых главный герой оказывается злодеем

Главное достоинство хорошего ужастика — элемент неожиданности. И что может быть более неожиданным, чем превращение главного героя в злодея? Если это сделано умело, такой поворот не только добавляет шоковый эффект к фильму, но и обогащает его сюжет.
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