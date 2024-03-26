ВСУ перебили водовод в Горловке

Сергей Аверин/РИА Новости Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по водоснабжающей инфраструктуре в городе Горловке Донецкой народной республики, в результате чего участок водовода получил повреждения.
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