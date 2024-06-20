Артиллерия КНДР - одна из самых сильных в мире: На что способна армия Северной Кореи

Пхеньян мог бы стать для России ценным союзником в условиях спецоперации на Украине GLOBAL LOOK PRESS В ходе визита российской делегации в КНДР обсуждались, в числе прочего, и вопросы военно-технического сотрудничества.
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