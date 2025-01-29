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Генерального инспектора минсельхоза США вывели из офиса после увольнения

Генерального инспектора министерства сельского хозяйства США Филлис Фонг вывели из офиса после того, как она отказалась подчиниться требованию администрации американского лидера Дональда Трампа о ее увольнении, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

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