Смотрящие за миграционным хаосом: Забота МВД о гастарбайтерах привела к криминальному беспределу

Владимир Ершов

Странные у нас профессионалы: понимают всегда только половину вопроса! Это как так - может это дети сидят на разных должностях, ведь у РФ сейчас модно молодёжи везде дорогу?? Вот, про демографию: "мигранты" сделают детей = как всегда, уже с самого начала ложь вложена в инфу (мигранты - это явно неверно называть, а называются они иностранцами - такими были и будут и такой же юридический статус имели и будут иметь: у нас Конституция главнее всех мыслей и решений чиновников, а Конституция РФ не обязывает РФ давать иностранцам (ИНОСТРАНЦАМ) никаких социальных обязательств(!!!), а значит и рождённые дети и их семьи не могут по законам РФ получать соцгарантии: то, что сейчас делают и делали ранее, когда иностранцам платили соцвыплаты - всё это в любой момент может быть отменено и ни один чинуша не будет иметь права принять решение (даже в виде закона РФ), чтоб иностранцам платить соцгарантии); учитывая указанное в скобках чуть выше, любой поймёт, что с иностранцами только дура и явно гулящая баба будет стремиться сделать детей, если она думает, что будут все соц гарантии; также, статус иностранцев - это сколько мозгоклюйства от иностранца, если они в семье поругаются и иностранец решит забрать ребёнка - ну, в РФ ведь недопрофессионалы и это в их понимание не входит(!); поэтому , если кто понял написанное выше, женщинам в РФ проще и легче рожать от местных и даже если они будут сами и одни растить детей, то им это куда проще и выгоднее, тем более и государство уже платит помощь, а когда деньги, которые уходят на соцвыплаты иностранцам, но станут платить женщинам РФ, но родившим от местного населения, тогда и вообще вопрос демографии исчезнет. То есть: иностранцев лишить соцвыплат: а женщинам, рождающим от граждан РФ (в гражданстве не менее 5 лет, местного населения) платить дополнительно = тогда и не станет демографической проблемы вообще.