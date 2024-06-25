"Нива" сбила пенсионерку в Анненках

В понедельник днем в Анненках произошло ДТП, в результате которого пострадала пенсионерка. По данным калужской полиции, 24 июня около 13 часов в районе дома № 12 по улице Вишневского 67-летний водитель машины "Нива Шевроле" двигался задним ходом и допустил наезд на пешехода - 86-летнюю женщину, которая шла справа налево по ходу движения автомобиля.