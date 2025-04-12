Украинца дважды не пустили в Россию из-за контактов ВСУ, СБУ и ГУР в его телефоне

Оставленный «за бортом» украинец отправился в суд, чтобы в Россию всё же попасть.Пограничная служба России, осуществляющая фильтрацию в московском аэропорту «Шереметьево», в 2024 году дважды не пустила в Россию гражданина Украины, после чего он отправился в суд, чтобы всё же попасть в страну.