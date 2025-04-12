Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Архипов
    Надеюсь у нас в стане есть испанские активы, или просто европейские.Испания предлагае...
  • Ирина Некрасова
    Последнее предложение в статье сводит на нет весь остальной текст. Всё, что нужно и можно сделать, все знают, НО те, ..."Когда начнём?". ...
  • Lyudmila
    Первый? Не смешите наши тапочки, это первый из последней партии? А сколько их до этого свои же посбивали?Зеленский подтвер...

Украинца дважды не пустили в Россию из-за контактов ВСУ, СБУ и ГУР в его телефоне

Украинца дважды не пустили в Россию из-за контактов ВСУ, СБУ и ГУР в его телефоне

Оставленный «за бортом» украинец отправился в суд, чтобы в Россию всё же попасть.Пограничная служба России, осуществляющая фильтрацию в московском аэропорту «Шереметьево», в 2024 году дважды не пустила в Россию гражданина Украины, после чего он отправился в суд, чтобы всё же попасть в страну.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх