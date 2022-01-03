Адель купила у Сталлоне дом со скидкой по соседству с Эдди Мерфи

Певица Адель купила у актера Сильвестра Сталлоне дом в Беверли-Хиллз, сообщает The Sun. Изначально Сталлоне планировал продать купленный в 1990-е особняк за £81 млн, однако позже был вынужден снизить цену сначала до £63 млн, а после - до £42 млн.