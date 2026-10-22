«Выживаю вместе с народом»: Зеленский пожаловался на бессонницу из-за войны Зеленский пожаловался на бессонницу и тяжёлое моральное состояние во время войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А Генерал ВСУ: З...
- «Обреченный район...
- «Русские два раза...
Какая несчастная гнида! Сначала втравил Украину в войну, а теперь сучонок переживает. Еще сокрушается "предательством" пиндосов, хотя сам продажный, что пробы ставить некуда. Вечное хохлятское - а нас за что? Сами заварят, в ответ получат и строят из себя жертв.