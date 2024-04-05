Катастрофа вселенского масштаба: «Бог Зла и Хаоса» приближается к Земле— чем это грозит человечеству Ирэн ОрлонскаяТуманные предчувствия окутывают разумы: Мрак, воплощенный в огромном астероиде, плавно, но неизбежно приближается к Земле.