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Думская "крыша" для мигрантов. За что депутаты ополчились на генерала?

Думская "крыша" для мигрантов. За что депутаты ополчились на генерала?

Фото: коллаж Царьграда. Председатель Следственного комитета Российской Федерации, генерал юстиции Российской Федерации Александр Бастрыкин спросил с депутата за мигрантов словами читателей Царьграда.

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Комментарии
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А
Александр
ГД - это котелок, в котором свой супчик и по своим рецептам варит кто-иной, повыше рангом будет. Стукнули по этому котелку, и один пустой звон обид услышали и отсылку к изготовителю. Короче, это просто емкость. Что нальют, то в ней и болтается. А по содержимому, и кто интересуется рецептами, все вопросы к шеф-повару. Вот Бастрыкин и спросил: - Что за бурда?! Ответа пока нет. Как говаривал известный Петька, Чапай думать будет!
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8 час.
Natalija Osminina
Автор так мягко пишет,  будто оправдывается... все вокруг до около... лоббисты, крыша, покровители...--нет.. это ВРАГИ НАРОДА. Раньше по таким плакала пуля.  О чем тут можно спорить- РАЗ СВОИМ НЕЖЕЛАНИЕМ РЕШИТЬ ДАЖЕ ПРОСТУЮ МИГРАЦИОННУЮ ПРОБЛЕМУ (которая созрела и перезрела, рискую обратиться в массовые теракты), ОНИ УНИЧТОЖАЮТ РОССИЮ И РУССКИХ- значит они ВРАГИ РУССКОГО НАРОДА. Надо честно говорить Правду.
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3 час.
epobedimski
Действительно госдура! Правилно сказалБвстрыкин! Кото их выбирал?
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2 час.

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