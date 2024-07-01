Думская "крыша" для мигрантов. За что депутаты ополчились на генерала?

А

Александр

ГД - это котелок, в котором свой супчик и по своим рецептам варит кто-иной, повыше рангом будет. Стукнули по этому котелку, и один пустой звон обид услышали и отсылку к изготовителю. Короче, это просто емкость. Что нальют, то в ней и болтается. А по содержимому, и кто интересуется рецептами, все вопросы к шеф-повару. Вот Бастрыкин и спросил: - Что за бурда?! Ответа пока нет. Как говаривал известный Петька, Чапай думать будет!