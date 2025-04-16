Новый ход Вашингтона в торговой войне с Китаем раскрыло издание WSJ

Администрация США готовит очередной ход в ходе развернутой торговой войны с Китаем. На переговорах с другими странами по пересмотру торговых соглашений Вашингтон планирует добиться от партнеров обязательств по экономической изоляции Китая, сообщает газета (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.