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Глава ГУР Украины Буданов назвал ключевой фактор для завершения боевых действий

Глава ГУР Украины Буданов назвал ключевой фактор для завершения боевых действий

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, Кирилл Буданов, призвал создать 100-километровую демилитаризованную зону между Украиной и Россией.

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