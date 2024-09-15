«С теплом родного дома»: из Лаишево отправили партию гумпомощи в зону СВО

Из Лаишевского района в зону спецоперации отправили очередную партию гуманитарной помощи. На этот раз груз включает в себя дроны FPV, компьютеры, радиостанции, системы спутниковой связи Starlink, сетку-рабицу, генераторы, бензопилы, шуруповерты и другие строительные материалы, маскировочные сети, рыбу и гостинцы из родного дома.
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