«С теплом родного дома»: из Лаишево отправили партию гумпомощи в зону СВО

Из Лаишевского района в зону спецоперации отправили очередную партию гуманитарной помощи. На этот раз груз включает в себя дроны FPV, компьютеры, радиостанции, системы спутниковой связи Starlink, сетку-рабицу, генераторы, бензопилы, шуруповерты и другие строительные материалы, маскировочные сети, рыбу и гостинцы из родного дома.