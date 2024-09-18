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Владимирские новости

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Владимирская компания вернет московской фирме более 25 млн задолженности

Владимирская компания вернет московской фирме более 25 млн задолженности

Московская компания по вопросам коммерческой деятельности и управления обратилась в арбитражный суд Владимирской области с иском о взыскании задолженности по договору займа с фирмы по торговле машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства.

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