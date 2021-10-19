Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Прохожий по жизни
    Шагай вперед мой Казахстан, туда где ждет тебя туман. Шагай без устали и сна туда где ждет тебя весна.Казахстан в извил...
  • Вера смелых
    Нравятся мне вот такие уроки театрального мастерства - как только подует УСТОЙЧИВЫЙ ветер в какую-либо сторону, так ...ВИКТОР МЕРЕЖКО: "...
  • Михаил Гальперин
    Видимо, Эрдоган уже помешался на иллюзорной мечте о "Великом Туране"Эрдоган — Путину ...

Мировое господство. От Дария до Трампа

Мировое господство. От Дария до Трампа

Для начала надо определиться, что это такое – мировое господство. Понимали ведь его по-разному, в древности и Средневековье это было прямолинейное «к последнему морю», хотя и не без нюансов – ещё Рим сохранял в части окраинных государств формальную независимость, плотно контролируя их по факту, во время новое на первое место вышла экономика и торговля, а после Второй мировой к ним добавилось ядерное оружие, точнее – возможность нанести обезоруживающий удар по противнику и отбить его удар.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх