БУТЫРСКИЕ новости
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БУТЫРСКИЕ новости

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Авто взвыли сигнализациями после того, как деревья рухнули на Яблочкова

В последние дни в разных районах СВАО падали деревья. К счастью, не на людей, но машины пострадали. На Звёздном бульваре, 1 деревья помяли два автомобиля, а на Яблочкова, 37Г деревья рухнули с таким грохотом, что многие окрестные авто взвыли сигнализациями.

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