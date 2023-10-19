Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Премьер Великобритании Сунак прибыл в Израиль

Премьер Великобритании Сунак прибыл в Израиль

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Израиль. Об этом сообщает телеканал Sky News. О программе визита пока не сообщается.

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Комментарии
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Алексей Викторович Копелиович
Вот она, банда людоедов: Байден, фон дер Ляйен, Шольц, Сунак - приехали отметиться (Макрон где-то ещё застрял) и помочиться своей &quot;демократической мочой&quot; на &quot;святую землю&quot;, типа, &quot;это наша земля и мы её никому не отдадим&quot;, и, тем самым, благословили Израиль понести &quot;их демократию&quot; в сектор Газа.
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