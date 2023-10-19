Премьер Великобритании Сунак прибыл в Израиль

Алексей Викторович Копелиович

Вот она, банда людоедов: Байден, фон дер Ляйен, Шольц, Сунак - приехали отметиться (Макрон где-то ещё застрял) и помочиться своей "демократической мочой" на "святую землю", типа, "это наша земля и мы её никому не отдадим", и, тем самым, благословили Израиль понести "их демократию" в сектор Газа.