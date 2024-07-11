🙏Пострадавшую при обстреле Севастополя пятилетнюю девочку выписали из московской больницы 5-летняя Лада, пострадавшая при обстреле Севастополя 23 июня, выписана из больницы.
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🙏Пострадавшую при обстреле Севастополя пятилетнюю девочку выписали из московской больницы 5-летняя Лада, пострадавшая при обстреле Севастополя 23 июня, выписана из больницы.