Песков назвал решение Украины сбить самолёт Ил-76 не поддающимся пониманию

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение киевского режима сбить в Белгородской области самолёт Ил-76 с пленными военнослужащими Вооружённых сил Украины не поддаётся пониманию.
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