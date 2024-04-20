Немецкие учёные выявили способность некоторых бактерий обезвреживать радиоактивные отходы

Исследования, проведённые учёными из немецкого Центра Гельмгольца в Дрездене, показали, что некоторые виды бактерий достаточно эффективно могут справляться с радиоактивными материалами, делая их менее опасными.
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