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Военное обозрение

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Немецкие учёные выявили способность некоторых бактерий обезвреживать радиоактивные отходы

Немецкие учёные выявили способность некоторых бактерий обезвреживать радиоактивные отходы

Исследования, проведённые учёными из немецкого Центра Гельмгольца в Дрездене, показали, что некоторые виды бактерий достаточно эффективно могут справляться с радиоактивными материалами, делая их менее опасными.

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