Подпольщики разнесли «железку» ВСУ под Запорожьем: Карта специальной военной операции на Украине на 19 февраля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ Гуляйпольском районе Запорожской области, где подпольщики разнесли «железку» ВСУ, в рамках Специальной военной операции на Украине, наступил ощутимый сбой в военной логистике противника.