Российские операторы отменяют плату за раздачу интернет-трафика. Только против несогласного МТС ФАС может возбудить дело

Операторы связи «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») и Теlе2 вернут россиянам возможность бесплатно раздавать интернет-трафик с мобильных устройств, о чем пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
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