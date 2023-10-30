Российские операторы отменяют плату за раздачу интернет-трафика. Только против несогласного МТС ФАС может возбудить дело

Операторы связи «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») и Теlе2 вернут россиянам возможность бесплатно раздавать интернет-трафик с мобильных устройств, о чем пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы (ФАС).