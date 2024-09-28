Реклама без паузы: названы главные угрозы при установке мобильных приложений

Установка рекламного ПО в мобильных приложениях стала самой распространенной угрозой в 2024 году. Ее доля составила порядка 40% от всех существующих уязвимостей, рассказали «Известиям» в компании — разработчике программного обеспечения AppSec Solutions.
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