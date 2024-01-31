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Texac объявили нашим пособником и ввели финcaнкции

Texac объявили нашим пособником и ввели финcaнкции

АМАРАНТ "Тexit now!" От бессилия решили наказать штат "рублем". А там зашумели об отделении.

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Комментарии
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ЮЮ
Юлия Юлия
Аляску и Техас принимаем в состав РФ! Не возражаете?
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22 час.
Natalija Osminina
&quot;Призрак &quot;гражданки&quot; 1861-1865 годов уже вовсю бродит. Пока только призрак. Но что будет дальше?&quot; - Дальше Гражданская война. Это просто ЦИКЛЫ. От них не уйдешь-законы эволюции.
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21 час.

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