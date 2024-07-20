Двое россиян приговорены к тюремному заключению за незаконный хадж в Саудовской Аравии

Двое россиян, организовавших незаконный хадж, оказались в тюрьме Саудовской Аравии. Один из них был приговорен к тюремному заключению сроком на год и десять месяцев, о судьбе другого пока ничего не известно.
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