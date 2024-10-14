Робособака с винтовкой против БПЛА

Зенитный РТК от Ghost Robotics на учениях Hard Kill В США продолжаются поиски оптимальных средств для борьбы с малыми беспилотными летательными аппаратами, и недавно состоялись испытания очередного образца этого класса.
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