БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Робособака с винтовкой против БПЛА

Робособака с винтовкой против БПЛА

Зенитный РТК от Ghost Robotics на учениях Hard Kill В США продолжаются поиски оптимальных средств для борьбы с малыми беспилотными летательными аппаратами, и недавно состоялись испытания очередного образца этого класса.

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