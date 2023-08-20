Диаспора. Сколько должно быть в этом слове для россиян

Natalia Ivanova

Для русских слово диаспора означает ОПГ , созданные для уничтожения русских в России. И не надо словоблудием заниматься. Если ты член диаспоры значит ты убийца, которого крышует "наша" власть. Вопрос один - ЗАЧЕМ? Да и в принципе ответ уже всем русским понятен.Мигранты получают российское гражданство и в своих ОПГ клубах груши колотят - готовятся! А русские ребята гибнут Родину защищая на войне.