Диаспора. Что в этом слове для основного большинства обывателей нашей страны? Свои Наверное, ничего положительного, на ум сразу придут разборки после различных ЧП с участием так называемых национальных меньшинств, нежелание сотрудников полиции должным образом разбираться в происшедшем, последующее «заминание» дел.
Диаспора. Сколько должно быть в этом слове для россиян
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Natalia Ivanova
Для русских слово диаспора означает ОПГ , созданные для уничтожения русских в России. И не надо словоблудием заниматься. Если ты член диаспоры значит ты убийца, которого крышует "наша" власть. Вопрос один - ЗАЧЕМ? Да и в принципе ответ уже всем русским понятен.Мигранты получают российское гражданство и в своих ОПГ клубах груши колотят - готовятся! А русские ребята гибнут Родину защищая на войне.
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