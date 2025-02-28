Ликвидация последствий ЧС в Керченском проливе продолжается

МОСКВА, 28 февраля, ФедералПресс. Зампредседателя правительства РФ Виталий Савельев в пятницу провел еженедельное заседание правительственной комиссии, посвященное ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Керченском проливе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии