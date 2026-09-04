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Нижегородская правда

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Стартовала параллельная программа мультиформатной выставки «Великая Всероссийская»

Стартовала параллельная программа мультиформатной выставки «Великая Всероссийская»

Стартовала параллельная программа мультиформатной выставки «Великая Всероссийская», которая реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и посвящена 130-летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года.

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