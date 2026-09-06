One Ticker, Two Markets: Non-Stationarity and Hidden Regimes E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! EdgeTools Part 3 of 5: The Signal Book Across the past three decades SPY spent roughly 62% of its trading days in an environment that realised about 11% annualised volatility and compounded at some 17% a year, and the remaining 38% in one that realised about 27% and went essentially nowhere.
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