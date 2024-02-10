Нагрузка на бригады скорой помощи в Бийске выросла в разы из-за гололеда

Лишь за несколько часов медики десять раз выезжали для помощи людям, которые пострадали от падений В Бийске бригады скорой медицинской помощи за три часа десять раз выезжали, чтобы оказать медицинскую помощь пострадавшим гражданам, которые поскользнулись на льду.