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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Нагрузка на бригады скорой помощи в Бийске выросла в разы из-за гололеда

Нагрузка на бригады скорой помощи в Бийске выросла в разы из-за гололеда

Лишь за несколько часов медики десять раз выезжали для помощи людям, которые пострадали от падений В Бийске бригады скорой медицинской помощи за три часа десять раз выезжали, чтобы оказать медицинскую помощь пострадавшим гражданам, которые поскользнулись на льду.

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