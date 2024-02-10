Нагрузка на бригады скорой помощи в Бийске выросла в разы из-за гололеда

Лишь за несколько часов медики десять раз выезжали для помощи людям, которые пострадали от падений В Бийске бригады скорой медицинской помощи за три часа десять раз выезжали, чтобы оказать медицинскую помощь пострадавшим гражданам, которые поскользнулись на льду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии