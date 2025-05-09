В турецкой Анталье состоялось шествие «Бессмертного полка»

Шествие «Бессмертного полка» в ознаменование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне провели несколько сотен граждан России 9 мая в турецкой Анталье, заявили в генконсульстве РФ, сообщает РИА Новости.
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