Мошенники могут красть персональные данные продавцов смартфонов

Многие россияне не осознают риск кражи личных данных при продаже своего смартфона. Это может привести к серьезным последствиям, в том числе к использованию этих данных хакерами для незаконного доступа к финансовым ресурсам и социальным сетям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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