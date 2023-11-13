Информацию об изнасиловании девушки в Барнауле возле "Лесной сказки" опровергли в СК

С соцсетях заявили, что из зоны СВО вернулся мужчина, который накануне напился и накинулся на девушку Информация об изнасиловании девушки в Барнауле возле парка "Лесная сказка" не соответствует действительности, рассказали amic.
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