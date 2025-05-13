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Россия заняла 78-е место из 120 в рейтинге стран с самыми дорогими ресторанами

Россия заняла 78-е место из 120 в рейтинге стран с самыми дорогими ресторанами

В России средняя стоимость обеда на двоих составляет 2,7 тысячи рублей. Что можно сказать о качестве блюд за такую цену, особенно если сравнивать со странами, где обед выходит значительно дороже?В российских ресторанах вдвоем можно пообедать в среднем за 2,7 тысячи рублей, свидетельствуют данные Росстата.

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