Перестала работать через 30 секунд: Dyson признала проблему с зубной щеткой за $500 — вода может попасть в батарейный отсек

Компания заявила, что неисправность затронула небольшое количество устройств из ранних партий Первые владельцы электрической зубной щетки Dyson CameraJet столкнулись с неожиданной неисправностью: вода попадала в батарейный отсек устройства.
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