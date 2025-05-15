Дрикус Дю Плесси: «Полагаю, я буду драться с Имавовым»

«Полагаю, я буду драться с Имавовым», – написал чемпион UFC Дрикус дю Плесси. Поединок за титул чемпиона UFC в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым состоится в ночь на 17 августа и возглавит турнир UFC 319 в Чикаго.