Рейтинг одобрения Макрона опустился до минимального значения в 16%

Уровень одобрения деятельности Эммануэля Макрона на посту президента Франции упал до минимального показателя в 16% с момент его избрания в 2017 году.
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