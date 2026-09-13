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Газета.ру

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Рейтинг одобрения Макрона опустился до минимального значения в 16%

Рейтинг одобрения Макрона опустился до минимального значения в 16%

Уровень одобрения деятельности Эммануэля Макрона на посту президента Франции упал до минимального показателя в 16% с момент его избрания в 2017 году.

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